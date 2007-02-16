Украина представила Ан-148 в Казахстане

Новый региональный пассажирский самолет Ан-148 представлен в Казахстане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АНТК им. Антонова, соответствующая презентация, организованная совместно АНТК им. Антонова, посольством Украины в Казахстане и одной из ведущих авиакомпании Казахстана «SСAT», состоялась 12 февраля 2007 года в столице Казахстана Астане.

Авиакомпания «SСAT» является заказчиком первых Ан-148, которые будут эксплуатироваться в Казахстане. Вместе с другой казахской авиакомпанией «Беркут» она заказала в Украине семь таких самолетов, производство которых уже ведется в Киеве.

В ходе презентации состоялся обзор самолета и его мощностей. «Характеристики самолета отвечают международным стандартам, а в чем-то даже превосходят их, поэтому за ним большое будущее, - сказал во время осмотра советник посла России в Казахстане В. ПОРТНОЙ. - Это прекрасно, что самолет создавался в кооперации с Россией, потому что это важная составляющая сотрудничества между нашими государствами».

Посол Азербайджана в Казахстане Лятиф ГАНДИЛОВ выразил уверенность в том, что Ан-148 будет иметь значительный спрос на Кавказе. «Такие самолеты просто необходимы для пространства СНГ», - подчеркнул он.

В презентации приняли участие депутаты парламента Республики Казахстан, спикер Касим-Жомат Кемальевич ТАКАЕВ, министр транспорта и коммуникации Казахстана Сирик АХМЕТОВ, руководители авиакомпаний, послы Азербайджана, Беларуси, Грузии, Испании, Италии, Словакии, торговые представителям России, Туркмении и ФРГ.

Справка УНИАН. В программе по созданию регионального реактивного самолета Ан-148 принимают участие около двухсот украинских и российских компаний, а также предприятия Германии, США и Франции.

По оценкам экспертов, Ан-148 на 25-30% превосходит по экономичности в эксплуатации другие самолеты аналогичного класса.

Ориентировочная стоимость самолета - 16,2-18 млн. долл. в зависимости от комплектации.

Ан-148 предназначен для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и магистральных линиях. Сертификация Ан-148 проводится в соответствии с сертификационным базисом СБ-148, который разработан на основе авиационных требований стран СНГ АП-25 и европейских СS-25.

Межгосударственный авиационный комитет намерен завершить сертификацию Ан-148 в феврале 2007 года, а европейская валидация сертификата станет возможной уже в 2008 году.