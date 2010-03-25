Два регистратора доменных имен свернули работу в Китае

Go Daddy и Network Solutions, две американские компании, которые занимаются продажами интернет-адресов сайтам, заявили, что приостановили регистрацию новых доменных имен в Китае, передает Associated Press.

Причиной такого решения стало предъявленное компаниям властями КНР требование предоставить фотографии и идентификационные документы ряда клиентов - продавцов интернет-адресов.

Ранее сообщалось, что американская компания Google Inc., которой принадлежит одноименная поисковая интернет-система, больше не будет подвергать цензуре результаты поиска, как того требует правительство КНР. Еще в январе с.г. Google пригрозил уйти с китайского рынка, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Теперь же компания избрала иную тактику". С 22 марта Google стал перенаправлять весь китайский трафик через поисковый ресурс в Гонконге, у которого особый статус и интернет-фильтры не действуют. Такая тактика вызывала резкий протест китайских властей.