В Украину прибыла для модернизации первая партия самолетов ВВС Индии

Сегодня в аэропорт «Киев» прибыла первая партия из 5 военно-транспортных самолетов ВВС Индии, на которых будет выполнен капитальный ремонт и модернизация. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что модернизацию самолетов будет осуществлять ГП «Завод 410 Гражданской авиации» (г. Киев) при участии ГП «Антонов» и других предприятий авиационной промышленности Украины. На «Заводе 410» организовано индийское представительство.

При этом отмечено, что специалисты «Антонов» завершили выпуск конструкторской документации по модернизации парка индийских Ан-32.

По желанию заказчика устанавливается современное оборудование, позволяющее повысить безопасность полетов (украинского и зарубежного производства).

В частности, оборудование предупреждения столкновения самолётов в воздухе, раннего предупреждения столкновения с землёй, система спутниковой навигации, самолетные дальномеры, модернизированные радиовысотомеры, новый радиолокатор с двумя многофункциональными индикаторами, новое кислородное оборудование, улучшенные кресла экипажа. Всего устанавливается порядка 25 наименований оборудования.

Как отмечает генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА, «достигнутое соглашение о модернизации индийских Ан-32 является результатом большой предварительной работы. Безусловно, оно является очень важным шагом в укреплении сотрудничества между нашими странами. Кроме того, в выполнении работ в рамках этого контракта в течение более 5 лет будут задействованы тысячи людей».

После доработки будут проведены испытания с вновь установленным оборудованием, по итогам которых самолёты будут предъявлены индийскому заказчику.

Напомним, подписание контракта на модернизацию 105 самолетов Ан-32 ВВС Индии состоялось 15 июня 2009 года. В соответствии с договоренностью, первые 40 самолетов будут модернизированы в Украине, а остальные 65 – на авиазаводе индийских ВВС BRD-1 в Канпуре (Северная Индия).