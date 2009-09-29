Солнце выбросило гигантский протуберанец
Активность светила растет
Солнце выбросило гигантский протуберанец длиной более миллиона километров. Об этом сообщается на сайте российской орбитальной обсерватории ТЕСИС, передает Лента.ру.
По словам исследователей, выброс не угрожает Земле - "достанется" другим планетам Солнечной системы.
По данным ученых, выброс стал результатом постепенно растущей активности Солнца. Так, начиная с 20 сентября, наблюдался рост рентгеновской активности светила. Кроме этого на Солнце образовались сразу два активных региона. Их площадь достигла максимума 24 и 25 сентября. В эти дни на Солнце наблюдалось около 13 пятен.
Ученые подчеркивают, что выбросы, подобные наблюдаемому, являются достаточно редким явлением. Дело в том, что солнечная плазма удерживается магнитным полем колоссальной мощи. Чтобы произошел выброс, материя должна "разорвать" линии поля. В настоящей момент никакой теории подобных процессов не существует, однако специалисты полагают, что разрыв стал результатом высвобождения энергии, накопленной за несколько дней активности.
В настоящее время Солнце находится в одном из самых длинных периодов спокойствия за всю историю наблюдений. Светило уже дважды неудачно пыталось начать новый 24-й цикл активности. Процессы, которые развиваются на Солнце в настоящее время, показывают, что светило пытается перейти к активной фазе в третий раз.