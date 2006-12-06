Во все серийные мобилки встроены микрофоны для прослушивания

В случае оперативной необходимости и с санкции суда Федеральное бюро расследований может без ведома хозяина мобильного телефона дистанционно включить микрофон его телефона, превратив его в переносное устройство для прослушивания разговоров как владельца, так и окружающих лиц.

Как сообщает телекомпания ABC, информация о существовании специальной секретной программы ФБР стала достоянием гласности в результате упоминания о ней в постановлении федерального суда южного округа в Нью-Йорке, где рассматривалось дело о представителях известного мафиозного клана Дженовезе.

Судебные документы показывают, что для слежки за мафиози ФБР использовало программу под названием "передвижной жучок" (roving bug), когда дистанционно включенные мобильные телефоны подозреваемых передавали все их разговоры на подслушивающую станцию спецслужбы.

"Устройство функционировало независимо от того, был ли включен или выключен телефон, и перехватывало разговоры в доступном ему радиусе, где бы оно ни находилось", - констатировал в своем решении федеральный судья Льюис Каплан, который признал действия ФБР полностью соответствующими американским законам.

Судья отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемых, потребовавших признать материалы мобильной "прослушки" незаконными и исключить их из числа свидетельских доказательств.

Эй-би-си сообщает, что программа "передвижной жучок" была задействована ФБР на основании судебного ордера после того как все другие методы подслушивания и слежки не дали результатов.

Консультант по вопросам контртеррористической безопасности Джеймс Аткинсон подтвердил телекомпании, что "ФБР может иметь доступ к мобильным телефонам и дистанционно ими манипулировать без всякого физического контакта".

При этом Аткинс добавил, что "любой недавно произведенный мобильный телефон имеет встроенное отслеживающее устройство, которое позволяет подслушивающим устанавливать чье-либо местонахождение с точностью до нескольких футов".

Официальный представитель ФБР Джеймс Марголис, к которому обратилась ABC, отказался что-либо сообщить о данной программе, сказав лишь, что ФБР "не обсуждает чувствительные технологии наблюдения", но "любое электронное наблюдение осуществляется на основе судебного ордера и при постоянном юридическом контроле".

Со ссылкой на экспертов ABC сообщает, что предотвратить использование мобильного телефона в качестве устройства для дистанционной "прослушки" можно лишь вынув из выключенного телефона батарею питания.

РИА "Новости"