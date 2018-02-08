Возможные создатели человечества: вирусы оказались ключевым звеном эволюции

15:05, 08 февраля 2018
Наука и IT
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Ученые обнаружили вирусы с генами сложных организмов / фото wikipedia.org

Биологи из Университета Айовы обнаружили семейство вирусов Marseilleviridae, набор генов которых идентичен эукариотам – организмам, клетки которых содержат ядро. 

Ученые выяснили, что в гигантских вирусах Marseilleviridae содержатся гистоны - белки, участвующие в образовании нуклеосомы  - частицы, вокруг которой оборачивается ДНК - и регулирующие активность генов, передает Phys.org.

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Отмечается, что данные белки защищают важную генетическую информацию, а это, в свою очередь, позволяет организмам эволюционировать в более сложные формы. "Теперь мы знаем, что эукариоты намного сильнее связаны с вирусами", – заявил один из биологов.

Наиболее вероятным исследователи считают следующий сценарий: вирусы заразили протоэукариотические организмы, обменялись с ним генетическим материалом и получили от него гистонные гены. А затем Marseilleviridae заражали другие клетки, распространяя среди них ранее заимствованную ДНК.

Как сообщал УНИАН, канадским вирусологам впервые удалось количественно рассмотреть всю массу вирусных частиц, которые ветром поднимаются с поверхности в тропосферу и могут переноситься на тысячи километров, осыпая Землю "вирусным дождем"

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Теги: #вирусы и эволюция#вирусы и человечество