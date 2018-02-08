Возможные создатели человечества: вирусы оказались ключевым звеном эволюции

Ученые полагают, что Marseilleviridae может быть источником генов, который кодирует гистоны, для многих организмов.

Биологи из Университета Айовы обнаружили семейство вирусов Marseilleviridae, набор генов которых идентичен эукариотам – организмам, клетки которых содержат ядро.

Ученые выяснили, что в гигантских вирусах Marseilleviridae содержатся гистоны - белки, участвующие в образовании нуклеосомы - частицы, вокруг которой оборачивается ДНК - и регулирующие активность генов, передает Phys.org.

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Отмечается, что данные белки защищают важную генетическую информацию, а это, в свою очередь, позволяет организмам эволюционировать в более сложные формы. "Теперь мы знаем, что эукариоты намного сильнее связаны с вирусами", – заявил один из биологов.

Наиболее вероятным исследователи считают следующий сценарий: вирусы заразили протоэукариотические организмы, обменялись с ним генетическим материалом и получили от него гистонные гены. А затем Marseilleviridae заражали другие клетки, распространяя среди них ранее заимствованную ДНК.

Как сообщал УНИАН, канадским вирусологам впервые удалось количественно рассмотреть всю массу вирусных частиц, которые ветром поднимаются с поверхности в тропосферу и могут переноситься на тысячи километров, осыпая Землю "вирусным дождем".