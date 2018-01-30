Хакеры заставили банкоматы в США "выплюнуть" миллион долларов

00:43, 30 января 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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По его словам, за прошедшие несколько дней в стране ряд успешных атак на банкоматы были проведены «по схеме джекпота».

Это первая широкомасштабная сеть взломов в США такого рода. В предыдущие годы подобные преступления совершались в Европе и некоторых странах Латинской Америки.

«Было просто вопросом времени, когда эта преступная схема дойдет и до нас», – сказал спецагент подразделения по уголовным расследованиям Мэтью О'нилл.

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Теги: #Хакеры банкоматы