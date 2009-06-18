Средний украинский блоггер — девушка 22 лет с 19 друзьями

Украинские пользователи Интернета по состоянию на конец мая 2009 года вели 420 тысяч личных дневников (блогов) около 20 тысяч сообществ, что на 70% больше, чем полгода назад, и в 3,5 раза больше, чем полтора года назад.

Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс», результаты которого предоставлены УНИАН.

При этом доля активных блогов (которые содержат не менее пяти записей и обновлялись хотя бы раз в последние три месяца) составляет 15%, доля активных сообществ — 13%.

Больше всего активных украинских блогов на LiveJournal.com. А самый бурный рост наблюдается на Twitter.com: за прошедшие полгода число украинских аккаунтов на нём выросло в 9 раз и сейчас превышает 5 тысяч. Среди этих аккаунтов более 90% — активные.

Более 80% украинских дневников расположено на зарубежных блогохостингах, около 15% - на украинских. Около 2% украинской блогосферы составляют автономные блоги.

73% личных блогов и 95% сообществ зарегистрировано в восьми украинских городах: Киеве, Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Симферополе, Львове и Запорожье.

Так, число активных блогов, зарегистрированных в Киеве, составило более 16 тыс., в Одессе – более 3 тыс., в Харькове – более 2,6 тыс. При этом по числу русскоязычных блогов Киев занимает третье место, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Каждый будний день украинские блоггеры пишут около 20 тысяч постов и около 60 тысяч комментариев. По выходным появляется меньше записей: примерно 14 тыс. постов и около 37 тыс. комментариев.

В среднем украинский личный блог обновляется раз в 22 дня, а если учитывать только активные блоги — раз в 3–4 дня.

Средний украинский блоггер — девушка 22 лет из Киева, у неё 19 друзей (среди них 9 взаимных), она участвует в 13 сообществах и ведёт свой дневник уже год и три месяца. Больше трех четвертей блоггеров – люди от 15 до 29 лет. Среди блоггеров до 21 года преобладают женщины, 22-23-летних женщин и мужчин примерно поровну, а среди блоггеров старше 24 лет – мужчин больше половины.

Справка УНИАН. Украинскими дневниками считаются все дневники, в профиле которых указана географическая принадлежность к Украине, а также все дневники на украинских блогохостингах.