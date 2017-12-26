Глобальное потепление грозит даже самым выносливым существам на Земле – ученые

Ученые заявили о том, что от глобального потепления могут пострадать даже тихоходки, которые считаются самыми выносливыми существами на Земле. Выводы исследователей опубликованы в Journal of Experimental Biology, как пишет ZN.UA.

При наступлении неблагоприятных условий тихоходки способны годами проводить в анабиозе, выживая даже в жидком гелии и давлении в тысячи атмосфер, в сероводородных облаках и под смертельным для живого ионизирующим излучением. Вместе с тем, теперь исследователи установили, что если отдельные перемены – температуру, влажность, излучение – тихоходки легко перенесут, то их совместное действие может оказаться опасным.

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В ходе исследования ученые изучили реакцию тихоходок Acutuncus antarcticus, обитателей Антарктики, на различные факторы, связанные с глобальным потеплением. Лабораторные эксперименты показали, что сочетание непривычно высокой температуры с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения снижало знаменитую выживаемость тихоходок. Кроме того, животные, появившиеся из облученных яиц, приносили потомство позже, менее многочисленное и здоровое.