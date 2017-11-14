Ученые опубликовали "предупреждение человечеству"

Более 15 тысяч ученых из 184 стран назвали главные угрозы человечеству. Это стало вторым "предупреждением человечеству": первое было опубликовано в 1992 году.

Так, на первом месте - глобальное потепление, ведь с 1992 года средние глобальные температуры выросли на 0,5°С, говорится в статье журнала BioScience.

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Также ученые отметили уменьшение запасов пресной воды и сокращение площади лесов.

Кроме того, население Земли за 25 лет стало больше на 2 млрд, а популяция остальных млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб уменьшилась на 30%.

Как сообщал УНИАН, Хокинг предупредил, что человечество погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет.