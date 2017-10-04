Google исключил пропагандистский Russia Today из предложений для рекламодателей на YouTube
Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.
Компания Google исключила телеканал Russia Today из подборки премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям. Об этом заявил пресс-секретарь компании, пишет Bloomberg.
Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.
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В Google дали показания комитетам Сената и Палаты представителей, также как и Facebook Inc. и Twitter Inc.
YouTube попал в центр внимания и Конгресс США изучает роль Russia Today и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие к российскому правительству.
Прежде канал Russia Today, на котором есть более двух миллионов подписчиков на YouTube, был в списке популярных каналов для маркетологов, называемый Google Preferred.
Как сообщал УНИАН, в России хотят заблокировать Facebook. Такое решение будет принято, если Facebook в 2018 году не перенесет персональные данные россиян на территорию России.