Google исключил пропагандистский Russia Today из предложений для рекламодателей на YouTube

Компания Google исключила телеканал Russia Today из подборки премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям. Об этом заявил пресс-секретарь компании, пишет Bloomberg.

Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.

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В Google дали показания комитетам Сената и Палаты представителей, также как и Facebook Inc. и Twitter Inc.

YouTube попал в центр внимания и Конгресс США изучает роль Russia Today и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие к российскому правительству.

Прежде канал Russia Today, на котором есть более двух миллионов подписчиков на YouTube, был в списке популярных каналов для маркетологов, называемый Google Preferred.

Как сообщал УНИАН, в России хотят заблокировать Facebook. Такое решение будет принято, если Facebook в 2018 году не перенесет персональные данные россиян на территорию России.