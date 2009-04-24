Первые трансгенные собаки появились на свет в Южной Корее

Ученые Сеульского национального университета вырастили первых трансгенных щенков со встроенными генами красного флуоресцентного белка, светящихся красным при облучении ультрафиолетом, сообщается в статье в журнале Genesis.

Это первый успешный эксперимент по созданию трансгенных собак, которые могут быть использованы в дальнейшем в качестве модельных систем для изучения различных человеческих заболеваний, присущим и этому виду животных. До сих пор получить генетически модифицированных собак не удавалось из-за технических сложностей подобного эксперимента, передает РИА Новости.

Чтобы вырастить таких щенков, ученые создали трансгенные яйцеклетки, которые снабдили ядрами обычных соматических клеток, генетический материал в которых был при помощи вирусов модифицирован генами флуоресцентных белков. Сам белок имеет природное происхождение и вырабатывается морскими актиниями. После этого полученные яйцеклетки были введены в матки суррогатных матерей, где начался процесс вынашивания щенков.

Из 344 имплантированных собакам зародышей развитие получили только семь, однако выжили в результате всего пять - один новорожденный щенок умер от укуса матери, а во втором случае случился выкидыш.

Потомство родившихся щенков, уже вступивших в половую зрелость, так же обладает генами, позволяющими им светиться в ультрафиолете.