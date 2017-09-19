Нобелевский лауреат в Киеве рассказал, как предотвратить заболевание раком

Лекция «Влияние мясо-молочных продуктов на развитие раковых клеток», которую лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Харальд цур Хаузен прочел в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, посвящалась пищевым факторам риска развития раковых заболеваний.

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Согласно современным исследованиям, примерно 21% онкологических заболеваний связаны с инфекционными агентами. Поэтому, пищевые привычки играют значительную роль в развитии рака. В частности, основным фактором риска онкологии толстого кишечника остается высокое потребление красного мяса. Кроме того, в мясе и коровьем молоке есть вещества, которые могут встраиваться в клетки организма и делать их более уязвимыми к инфекции.

Представляя высокого гостя, народный депутат Украины Олесь Довгий рассказал о международную коммуникационную платформу EuroJAS, которой он занимается. По словам Довгого, эта площадка создана с целью обеспечить диалог между известными учеными и талантливой научной молодежью.

«Европейская малая академия наук действует при поддержке Малой академии наук, президентом которой является мой отец Станислав Довгий. Когда в отцовских воспитанников появилось желание выйти на серьезный международный уровень, я решил им в этом помочь. Вокруг общей идеи объединились единомышленники, так и возник EuroJAS», - рассказал Олесь Довгий.

Европейская Малая Академия Наук (EuroJAS) – международная коммуникационная платформа для продуктивного диалога между опытными профессионалами и молодежью, которая жаждет новых знаний. Для реализации этой миссии EuroJAS проводит специальные лекции, тренинги и курсы для школьников, студентов, преподавателей и научных работников, а также создает возможности для молодежи благодаря плодотворному сотрудничеству с международными научными учреждениями. Образовательная платформа EuroJAS действует при поддержке Малой академии наук (МАН). Международные программы являются бесплатными для всех участников.

«Господин цур Хаузен посетил Украину в рамках одного из проектов Европейской малой академии наук – «Лекции будущего». В дальнейшем нашими гостями будут и лауреаты Нобелевской премии, и ученые в разных областях наук. Не буду забегать вперед, но обещаю много интересного и физикам, и астрономам, всем, кто жаждет открытий и кто хочет, чтобы наша страна занимала достойное место в мировом научном сообществе», - подытожил Олесь Довгий.

В рамках проекта «Лекции будущего» перед молодыми учеными уже выступали почетный член Ассоциации профессиональных футуристов, основательница The Push Institute – организации, которая изучает мировые тенденции на ближайшие десятилетия Сесиль Соммерс (США), нейрофизиолог, основатель Центра исследования мозга и поведения в университете Хайфы Галь Рихтер Левин (Израиль), представитель корпорации HITACHI HighTechnologies CorporationТомомі Окада (Япония), всемирно известный геолог Абдеразак аль Албани (Франция), основательница методики «Философия для детей» Николь Декостр и тренер по этой методике Изабель Джесперс (Бельгия), украинские ученые Юрий Панчул и Светлана Хутка, которые успешно работают в западных научно-исследовательских проектах.

Харальд цур Хаузен родился в 1936 году. Нобелевскую премию за 2008 год он разделил с Люком Монтанье и Франсуазой Барре-Синусси. Премия присуждена за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки. В течение 20 лет (1983-2003) цур Хаузен возглавлял Немецкий центр исследования рака, почетным профессором которого является на сегодняшний день. Благодаря открытию цур Хаузена были разработаны высокоэффективные средства для предотвращения рака шейки матки - вакцина, эффективность которой достигает 95%.