Маск назвал вероятную причину Третьей мировой войны

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что конкуренция между странами в области искусственного интеллекта станет причиной мировой войны.

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"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной Третьей мировой войны", - говорится в его сообщении в Twitter.

Так Маск прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что лидер в области искусственного интеллекта "будет правителем мира".

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017

Putin says the nation that leads in AI ‘will be the ruler of the world’ https://t.co/npT6ilfx4Cpic.twitter.com/keiKuzxasm — The Verge (@verge) September 4, 2017

Ранее телекомпания ВВС показала фильм "Третья мировая война: в командном пункте" (World War Three: Inside the War Room), сценарий которого описывает вымышленный конфликт между Россией и НАТО.