Маск назвал вероятную причину Третьей мировой войны

13:40, 04 сентября 2017
Наука и IT
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Путин заявил, что лидер в области искусственного интеллекта "будет правителем мира". Маск прокомментировал это заявление главы российского государства.

Илон Маск / REUTERS

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что конкуренция между странами в области искусственного интеллекта станет причиной мировой войны.

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"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной Третьей мировой войны", - говорится в его сообщении в Twitter.

Так Маск прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что лидер в области искусственного интеллекта "будет правителем мира".

Ранее телекомпания ВВС показала фильм "Третья мировая война: в командном пункте" (World War Three: Inside the War Room), сценарий которого описывает вымышленный конфликт между Россией и НАТО.

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Теги: #Третья мировая война#Маск о причинах новой мировой войны