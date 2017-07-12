Microsoft больше не будет обновлять ОС Windows Phone

Microsoft с 11 июля 2017 года больше не будет выпускать обновления для операционной системы Windows Phone 8.1. Операционная система поддерживалась почти три года - с момента презентации 16 июля 2014 года, пишет "Новое время".

С 11 июля компания больше не собирается выпускать обновления безопасности и другие апдейты для Windows Phone 8.1. По уверениям Microsoft, срок поддержки Windows Phone 8.1 истек еще 24 июня 2017 года.

Читайте такжеMicrosoft нашла доказательства распространения вируса Petya.A через программу M.E.DocWindows Phone 8.1 стал последним большим дополнением ОС Windows Phone 8, которое содержало большое количество нововведений вроде цифрового помощника Cortana, обновлений интерфейса и ядра системы. Всего Windows Phone версий 8 и 8.1 был установлен на 70% смартфонов от Microsoft.

Сейчас Microsoft все еще продолжает поддержку операционной системы Windows 10 Mobile, но нет информации о том, как эта поддержка будет осуществляться в дальнейшем. В последнее время Windows 10 Mobile не получала серьезных обновлений.