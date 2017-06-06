Ученые спустя 40 лет раскрыли тайну загадочного сигнала из космоса

Астроном из США Антонио Парис заявил о том, что ему удалось раскрыть тайну сигнала "Wow!" из неизвестного источника, который был зафиксирован в 1977 году, сообщает ZN.ua со ссылкой на Popular Mechanics.

В 2016 году Парис совместно с астрономом Эваном Дэвисом предположили, что сигнал "Wow!" может исходить от комет. Тогда исследователям удалось зарегистрировать две кометы, 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), сигнал которых напоминал загадочный сигнал 1977 года. Обе кометы были окружены большими облаками водорода, которые и могли быть источником сигнала.

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Теперь же Парис провел наблюдение за другими кометами и обнаружил у них такие же облака водорода и такие же сигналы.

Это свидетельствует о том, что загадочный "Wow!" имеет естественное происхождение.

Ранее самой популярной теорией происхождения сигнала было предположение о том, что это послание от представителей инопланетных цивилизаций.