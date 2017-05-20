Ученые открыли антитело, заставляющее иммунные клетки уничтожать рак

Специалисты из США выявили необычное антитело, присоединяющееся к иммунным клеткам и заставляющее последних атаковать рак.

Американский нейробиолог Говард Уайнер и его коллеги работали над лечением такого опасного заболевания, как рассеянный склероз. Это аутоиммунная болезнь, ведущая к тому, что иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Ученые хотели сделать так, чтобы они "переключились" с нервной ткани на другие угрозы, передает Naked Science.

Во время эксперимента с участием мышей исследователи обратили внимание на Т-клети, присутствовавшие в большом количестве в мозге здоровых грызунов, но отсутствовавшие в нервной ткани страдающих рассеянным склерозом. Эти клетки также имеются в большом количестве в раковых опухолях.

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Уайнер предположил, что данные клетки препятствуют проникновению клеток иммунной системы в раковые опухоли. Чтобы подавлять Т-клети, ученые создали специальные антитела. При их добавлении в культуру иммунных клеток обнаружилось, что противораковая активность последних заметно возросла из-за блокировки способности Т-клеток порождать специальные сигналы, отпугивающие лимфоциты, которые противостоят раку.

Затем ученые ввели антитела в организм мышей, имеющих раковые опухоли. В результате иммунные клетки стали активно проникать в раковые опухоли, замедляя или останавливая их рост. Хорошие результаты были получены на примере таких болезней, как меланома, рак прямой кишки и рак мозга. Также вскоре после лечения организм грызунов вырабатывал своего рода иммунитет, препятствующий повторной имплантации опухоли.

Если все пройдет так, как планируют ученые, через несколько лет можно будет ожидать экспериментов на людях, а уже потом лекарство, созданное на основе этого метода, попадет на рынок.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские ученые, которые работают на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, за 25 лет не делали открытий как таковых, однако в результате исследований создали лекарство от рака.