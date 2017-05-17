Ученые получили потомство от мышей с напечатанными на 3D-принтере яичниками

Ученые напечатали на 3D-принтере яичники, пересадили их самкам мышей и позже смогли получить от них здоровое потомство. Результаты эксперимента были описаны в статье в журнале Nature Communications.

Команда использовала желатин в качестве «чернил» для принтера. Как правило, для этого используются гидрогели — они реже отторгаются организмом, а органы имеют пористую структуру, что позволяет им взаимодействовать с кровью и тканями хозяина. Гидрогели представляют собой смесь 99% воды и небольшого количества полимера. Они довольно мягкие, но авторы исследования нашли способ сделать их гибкими и достаточно твердыми.

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Из семи мышей, получивших имплантаты, трое успешно обзавелись потомством. Все мышата появились на свет крепкими и здоровыми. Кроме того, у самок сохранилась способность к лактации — следовательно, даже после удаления настоящих яичников гормоны продолжали делать свое дело.

Сейчас команда планирует создать более крупные образцы искусственных яичников и протестировать их на свиньях с бесплодием. Если и другие эксперименты пройдут успешно, то можно буде постепенно начинать работать и с людьми. Особенно актуально это будет для раковых больных, которые еще не достигли половой зрелости и им нужны такие искусственные яичники, которые будут расти вместе с ними.