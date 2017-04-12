Королев, Глушко, Челомей, Кондратюк: Спикер ВР напомнил о вкладе украинцев в международную космическую программу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заверяет, что парламент сделает все, чтобы развитие ракетостроения и космонавтики был одним из главных приоритетов экономики Украины.

Об этом говорится в поздравлении спикера работникам ракетно-космической отрасли Украины по случаю профессионального праздника, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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«Парламент Украины, поддерживая ракетно-космическую отрасль, которая по своей сути является локомотивом инновационного внедрения передовых технологий, обеспечения производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, сделает все для того, чтобы развитие ракетостроения и космонавтики было одним из главных приоритетов экономики нашего государства», - отмечается в поздравлении.

По словам Парубия, ракетно-космический комплекс является одним из ведущих и конкурентоспособных в структуре промышленного производства Украины. Имея значительный научно-технический, производственный и кадровый потенциал, он может эффективно влиять на развитие экономики государства в целом, укрепляя авторитет Украины в мире, убежден он.

Как отметил председатель ВР, украинские ученые внесли весомый вклад в международную космическую программу. «Именно украинец Сергей Королев создал первую межконтинентальную баллистическую ракету, украинец Валентин Глушко является разработчиком ракетных двигателей на жидком топливе и космического корабля многоразового использования «Буран». Украинец Владимир Челомей – конструктор спутников «Протон», «Полет», орбитальных станций «Салют-3», «Салют-5», под его руководством была разработана тяжелая ракета-носитель «Протон», благодаря которой стартовала международная программа исследований планет Солнечной системы с помощью автоматических зондов. Выдающийся украинец Юрий Кондратюк рассчитал наиболее энергетически выгодную трассу космических полетов с Земли на Луну, что сыграло решающую роль для удачной высадки человека на Луну и успеха американской программы «Аполлон», - подчеркивается в поздравлении.

Парубий также отметил, что после провозглашения независимости Украина начала собственную космическую программу и участвует в международных космических проектах. «Самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров, работников и военнослужащих космической отрасли позволяет Украине быть развитой, с мощным научным и техническим потенциалом, высокотехнологическим государством», - подчеркнул спикер.