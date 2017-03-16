SpaceX успешно вывела на орбиту спутник EchoStar-23

09:56, 16 марта 2017
Наука и IT
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Телекоммуникационный спутник успешно выведен на геостационарную орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

REUTERS

Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракету-носитель Falcon 9.

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Ракета стартовала 16 марта в 08:00 по киевскому времени. Она доставила на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник EchoStar-23.

Как отметили в SpaceX, спутник успешно был развернут на орбите через 34 минуты после запуска.

Как сообщал УНИАН ранее, 14 марта SpaceX отменила запуск ракеты-носителя из-за сильного ветра.

Космический центр Кеннеди сообщал, что спутник EchoStar-23 должен обеспечить передачу телевизионного сигнала на территории Бразилии. Рассчетный срок его эксплуатации составляет 15 лет.

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Теги: #Falcon 9#EchoStar