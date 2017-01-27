Ученые узнали, когда появилась вода на Земле

Об исследовании сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Nature.

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Точное происхождение воды на Земле пока не известно. По одной из теорий, ее занесли покрытые льдом метеориты еще на этапе формирования планеты. Ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма сравнили изотопы рутения в метеорите с озера Тагиш в Британской Колумбии и в мантии Земли. По их предположениям, раз метеориты падали на Землю, пока она формировалась, то могли оставить следы. Если бы они занесли воду на Землю именно в этот период, уровни изотопов в мантии и метеорите совпали бы, однако никакого сходства найдено не было.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что если вода и была занесена на Землю метеоритами, то уже после формирования мантии. Однако не исключено, что вода изначально была частью облака космической пыли, из которого сформировалась Земля.