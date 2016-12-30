Мимо Земли на огромной скорости пролетел 5-километровый астероид

Отмечается, что он летит с огромной скоростью, передает Gogetnews.

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Данный астероид весит примерно 50 миллиардов тонн. Он приближается к Земле со скоростью 16 километров в секунду.

29 декабря он максимально приблизился к нашей планете.

Ученые сообщили, что астероид потенциально может быть опасным, но такой статус получают все астероиды, которые пролетают недалеко от Земли. Также специалисты заверили людей, что данный астероид не столкнется с нашей планетой.

Ранее в США прошли межведомственные учения на случай столкновения Земли с астероидом, которое могло бы сопровождаться масштабными разрушениями.