Мимо Земли на огромной скорости пролетел 5-километровый астероид

08:10, 30 декабря 2016
Наука и IT
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Ученые сообщают, что к Земле приблизился астероид размером пять километров под названием "Таутарис".

К Земле приближается астероид / nasa.gov

Отмечается, что он летит с огромной скоростью, передает Gogetnews.

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Данный астероид весит примерно 50 миллиардов тонн. Он приближается к Земле со скоростью 16 километров в секунду. 

29 декабря он максимально приблизился к нашей планете. 

Ученые сообщили, что астероид потенциально может быть опасным, но такой статус получают все астероиды, которые пролетают недалеко от Земли. Также специалисты заверили людей, что данный астероид не столкнется с нашей планетой. 

Ранее в США прошли межведомственные учения на случай столкновения Земли с астероидом, которое могло бы сопровождаться масштабными разрушениями.

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Теги: #Земля#астероид