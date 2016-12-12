Ученые NASA назвали дату всемирного потопа

13:22, 12 декабря 2016
Наука и IT
18602

Специалисты NASA предположили возможность глобального мирового потопа.

Великобритания, потоп, шторм, буря / REUTERS

Он может стереть с лица земли прибрежные города Японии, Франции и Великобритании, говорится на сайте NASA.

К таким выводам они пришли, наблюдая за изменениями климатического фона Земли, в частности ускоренными темпами таяния ледников.  В NASA назвали возможный срок наступления всемирного потопа - ближайшие 60 лет.

Читайте такжеNASA показало орбитальные фото и видео "урагана тысячелетия"

Отмечается, что катастрофические изменения могут привести к массовой гибели людей.

Ранее Хокинг предупреждал, что в ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #потоп#NASA