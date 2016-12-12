Ученые NASA назвали дату всемирного потопа
13:22, 12 декабря 2016Наука и IT
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Специалисты NASA предположили возможность глобального мирового потопа.
Потоп грозит уже в ближайшие 60 лет / REUTERS
Он может стереть с лица земли прибрежные города Японии, Франции и Великобритании, говорится на сайте NASA.
К таким выводам они пришли, наблюдая за изменениями климатического фона Земли, в частности ускоренными темпами таяния ледников. В NASA назвали возможный срок наступления всемирного потопа - ближайшие 60 лет.
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Отмечается, что катастрофические изменения могут привести к массовой гибели людей.
Ранее Хокинг предупреждал, что в ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.
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