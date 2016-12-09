Япония опробует новый способ уборки космического мусора

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Посредством 700-метрового троса, выполненного из алюминиевых нитей и стальной проволоки, специалисты рассчитывают замедлить движение мусора и постепенно стянуть его с орбиты.

Инновационное устройство было разработано при участии компании, занимающейся производством рыболовных сетей.

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Согласно оценочным данным, на орбите вокруг Земли вращается более 100 миллионов бесхозных объектов, включая вышедшие из строя старые спутники, отработанное оборудование космических аппаратов, инструменты и фрагменты ракет.

Большая часть этого хлама вращается вокруг Земли с огромной скоростью (до 28 тысяч км/ч), создавая постоянную угрозу для полетов в космос, а также нанося ущерб работе всемирной сети космической связи.

Мусор накапливался на орбите на протяжении почти шести десятков лет освоения человеком околоземного пространства, начиная с запуска первого советского спутника в 1957 году.

Столкновения искусственных спутников, а также испытания противоспутникового оружия еще более осложнили проблему.

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Беспилотный грузовой корабль под названием "Аист" (или "Коунотори" по-японски), на борту которого находится мусоросборщик, был запущен из космического центра Танегасима в Тихом океане и сейчас находится на пути к Международной космической станции.

Исследователи полагают, что покрытый смазкой электродинамический трос сможет излучать электромагнитное поле достаточной мощности, чтобы изменить траекторию космического объекта, направив его в сторону Земли - с тем, чтобы он начал падение и сгорел в плотных слоях атмосферы.

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Как рассказывало в ноябре агентство Bloomberg, в разработке сетчатого материала для мусоросборщика приняла участие фирма "Нитто Сеймо Ко", которая на протяжении 106 лет занимается изготовлением рыболовных снастей.

Эксперимент стал частью международной кампании, направленной на то, чтобы сделать околоземное пространство более безопасным для астронавтов, избавившись от космического мусора.

Японский мусоросборщик стал последним в череде выдвинутых предложений, которые включали - среди прочего - нанизывания мусора на гарпун, "подметание", ловлю с помощью лассо или сталкивание мусора с орбиты в сторону Земли.

По словам экспертов, затраты на уборку космического мусора окупятся в любом случае - за счет снижения риска потери дорогостоящих аппаратов от столкновения с ним. В то же время специалисты говорят, что японское изобретение в состоянии отлавливать только относительные крупные куски космического хлама.