США намерены возобновить полеты на Луну

Как пишет Лента.ру со ссылкой на The Space Reporter, по мнению членов нижней палаты, это позволит разработать технологии для будущего путешествия человека на Марс.

Администрация президента Барака Обамы долгое время полагала, что одним из ведущих направлений космической программы США до 2015 года должны стать пилотируемые миссии к астероидам, которые могли бы послужить трамплином для полетов на Марс.

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Планировалось, что астероиды перенесут к Луне с помощью специальных космических аппаратов, где их смогут посещать астронавты. Однако теперь в Конгрессе порекомендовали космическому агентству пересмотреть приоритеты.

На нужды астероидной миссии НАСА запросило 66,7 миллиарда долларов, однако в Конгрессе отклонили заявку, объясняя это тем, что необходимо вернуться к пилотируемым полетам на Луну.

По мнению палаты представителей, Луна является лучшим плацдармом для отработки технологий, необходимых для путешествия на Марс, которое планируется совершить в середине 2030-х годов.

Американский астронавт-исследователь Лерой Чиао согласен с позицией законодателей. По его словам, следующее поколение астронавтов и космических инженеров должны опробовать свои знания и навыки на Луне, прежде чем покорять Красную планету. Кроме того, естественный спутник Земли является лучшим полигоном для проверки технологий, чем астероиды.

Для полетов на астероид НАСА разрабатывала космический аппарат Orion, который ранее предназначался для новых полетов на Луну. Вполне вероятно, что с изменением приоритетов этот корабль все же вернется к своей первоначальной миссии.