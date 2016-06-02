Геофизики объяснили механизм образования многоугольников на Плутоне

Исследование опубликовано в двух статьях в журнале Nature Geoscience, передает Лента.ру.

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Многоугольники, расположенные на плато Спутник в экваториальной части карликовой планеты, заполнены главным образом азотным льдом (а также метаном и окисью углерода) и в диаметре достигают 10-40 километров.

Центры этих участков возвышаются на несколько десятков метров над каналами темного цвета, разделяющими фигуры друг от друга.

Как сообщал УНИАН, NASA опубликовало снимок ландшафта Плутона, который напоминает "гигантского паука". Данная область представляет собой геологическую особенность в форме как минимум шести расходящихся от одной точки трещин.