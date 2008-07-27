За взлом сетей Пентагона хакеру грозит 60 лет тюрьмы

Британскому хакеру Гари МакКинону, известному под псевдонимом Solo, за взлом сетей Пентагона грозит 60-летний тюремный срок, пишет в воскресенье, 27 июля, издание Guardian. В среду, 30 июля, в Палате лордов начнутся слушания об экстрадиции хакера в США.

Программиста Гари МакКиннона (Gary McKinnon) арестовали в Великобритании в 2002 году. Власти США обвиняют его во взломе компьютерных сетей NASA и Пентагона. Американцы считают британца МакКинона "крупнейшим взломщиком военных компьютеров всех времен".

Guardian напоминает, что хакер взламывал серверы Пентагона из-за навязчивой идеи узнать правду об НЛО. Также он хотел продемонстрировать незащищенность серверов США.

МакКиннон ранее неоднократно заявлял, что взламывал американские сети из любопытства, а то, что американцы настойчиво требуют его выдачи, хакер прокомментировал изданию так: "Американцы боятся, что я слишком много знаю об НЛО".

Издание прогнозирует, что Палата лордов, скорее всего, откажет американским властям в экстрадиции Solo.

Лента.ру