В Нидерландах изобрели роботов, которые будут защищать аэропорты и поля от птиц - СМИ

Робоптицы могут использоваться как в ручном, так и в автоматическом режиме, сообщает ИТАР-ТАСС.

Устройство уже было проверено на свалке мусора в Твенте, на которой обычно собирается много чаек. Их число значительно снизилось всего через несколько дней после того, как робоптицы начали патрулировать район.

Университет планирует испытать новую технологию на небольших фермах и в аэропортах в 2015 году, и если робоптицы докажут свою эффективность, то путь для их коммерческого использования будет открыт.

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Проблема изобилия птиц существует в Нидерландах давно. Около крупнейшего международного аэропорта Схипхол в Амстердаме наблюдаются огромные скопления уток, которые представляют угрозу для самолетов. Чайки заполонили расположенные у моря города.

Чтобы предотвратить нашествие птиц в Лейдене, уничтожаются их яйца, в Гааге муниципальные власти тестируют эффективность лазерных лучей, в районе Схипхола специалисты только за последние два года отловили 17 тыс уток.

”Звуки, издаваемые хищной птицей, и соответствующий вид всегда означают опасность, - отмечают изобретатели. - Птицы генетически запрограммированы на то, чтобы бояться хищников: так они выживают. А наши робоптицы не просто выглядят как соколы и орлы, а гоняются за другими птицами и явно дают понять, кто тут хищник, а кто - его жертва”. По их словам, предыдущие подобные разработки отличались чрезмерной сложностью. Однако благодаря новым технологиям управление робоптицами теперь стало очень простым и не требует никакого специального обучения.

Экологи уже выразили опасения касательно этой разработки. По их мнению, повсеместное использование робоптиц может привести к нарушению баланса в экосистеме.