Ученые смогут отключать тягу к сладкому с помощью лекарства

Специалисты в области фармакологии проводили эксперименты на мышах, пишет "Вокруг света". В ходе исследования выяснилось, что в печени грызунов в ответ на повышение уровня углеводов в организме вырабатывается гормон (FGF21), попадающий в кровь и сигнализирующий мозгу о необходимости подавления потребности в сладком.

Как подчеркивают исследователи, ранее было известно, что FGF21 способен повышать чувствительность к инсулину. Однако функция регулировки тяги к сладкому обнаружена впервые.

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Во время экспериментов мыши, выбирая между обычным рационом и обогащенным сахаром питанием, отдавали предпочтение второму варианту. Те же грызуны, которым вводили гормон FGF21, ели сладкого в семь раз меньше, чем мыши из первой группы.

Также фармакологи обследовали генетически модифицированных грызунов из двух групп: в одной были мыши, чей организм не вырабатывал FGF21, в другой, наоборот, грызуны с повышенным (в 500 раз выше нормы) синтезом гормона. Грызуны во второй группе потребляли существенно меньше сладкого, чем в первой.

При этом, по наблюдениям ученых, FGF21 неодинаково влияет на потребность в сахарозе, фруктозе и глюкозе, а также не работает в отношении сложных углеводов. Однако фармакологи уверены: полученные ими результаты помогут создать лекарства для людей, страдающих от диабета и ожирения, а также предотвращающие развитие этих заболеваний.