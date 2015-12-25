Медики выяснили, что красное вино способствует похудению

Результаты своих исследований авторы представили в International Journal of Obesity, передает Lenta.ru. Ученые выяснили, что в красном вине содержится большое количество вещества ресвератрол - защитного фенольного соединения, которое способствует сжиганию калорий и превращению белой жировой ткани в полезную бурую жировую ткань.

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Ресвератрол попадает в вино из винограда, вырабатывающего это вещество для защиты от паразитов. Ученые также отмечают, что многие продукты, содержащие данное соединение, также могут быть полезны для похудения. Например, черника, клубника, малина и яблоки.

своим выводам специалисты пришли в результате экспериментов с мышами. Грызунам ежедневно (в эквивалентной для человека дозе) давали ресвератрол, в результате чего у мышей на 40% снизилось количество белого жира.

Исследователь Мин Ду из Университета штата Вашингтон отметил, что полифенолы (к которым относится ресвератрол) способствуют усилению экспрессии гена, ответственного за окисление пищевых жиров и преобразование белого жира в бурый.

Ежедневная рекомендуемая доза красного вина (сортов мерло или каберне-совиньон) - 340 миллилитров, что соответствует двум-трем бокалам. Однако ученые отмечают, что не все такие напитки содержат ресвератрол в достаточном количестве. Поскольку многие полифенолы нерастворимы, после фильтрации их доля может существенно снизиться.