Гомер Симпсон предсказал массу бозона Хиггса еще в 90-х

Один из героев мультсериала «Симпсоны», Гомер, практически предсказал массу бозона Хиггса — одной из важнейших для современной теоретической физики элементарных частиц. К такому выводу, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent, пришел научно-популярный писатель Саймон Сингх (Simon Lehna Singh), автор новой книги о математике в «Симпсонах».

Речь идет о втором эпизоде десятого сезона (1998 год) мультсериала «The Wizard of Evergreen Terrace» («Волшебник Вечнозеленой аллеи»), где Гомер Симпсон, страдая от бесполезности собственного существования, решает последовать примеру Томаса Эдисона и создать несколько гениальных изобретений. В одном из кадров Гомер пишет на доске серию формул, первая из них с большой точностью дает массу бозона Хиггса.

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По словам Сингха, не только этот эпизод, но и весь мультсериал изобилует сотнями математических фактов, уравнений и профессиональных шуток. В первом же эпизоде появилась шутка на тему матанализа, в других же упоминаются совершенные числа,последняя теорема Ферма, самовлюбленные числа и числа Мерсенна.

«Симпсоны — это самое математизированное шоу из всех, что когда-либо показывали в прайм-тайм», — утверждает Сингх. По мнению автора, это объясняется несколькими факторами. В частности, некоторые сценаристы были отличниками-математиками из Гарварда, которые с радостью воспользовались возможностью вставить шутки «для своих». Кроме того, мультсериал появился в эпоху массового выпуска в продажу доступных видеомагнитофонов, работающих в формате VHS, что позволяло фанатам «Симпсонов» ставить аппарат на паузу и рассматривать отдельные кадры, разгадывая их скрытое содержание.