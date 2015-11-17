НАСА показало движение дюн на Марсе (фото)

Согласно спутниковым наблюдениям, некоторые из этих песчаных холмов мигрируют со скоростью до одного метра в земной год. Об этом сообщается на сайте НАСА.

На анимации показаны изменения, происходящие с дюнами в период с 2010 по 2014 год. Видео смонтировано при помощи снимков, полученных научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) спутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), передает Lenta.ru.

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Ученых интересует, каким образом происходит разделение минеральных частиц (оливина) в зависимости от их размеров и массы. В частности, внимание специалистов привлекает влияние на этот процесс марсианских ветров и воды.

Кроме Земли, в настоящее время изменение дюн наблюдалось только на Марсе и Титане. В отличие от Голубой планеты, на Красной рябь дюн проявляется гораздо интенсивнее, что указывает (при низком давлении марсианской атмосферы) на более высокую скорость ветров.