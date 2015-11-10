В НАСА показали золотой каньон Офир на Марсе (фото)

Изображение получено 10 августа 2015 года научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Об этом сообщается на сайте НАСА.

На снимке заметны осадочные породы и ландшафт, сформировавшийся под влиянием ветров. По словам ученых, образования занимают промежуточную стадию между земной песчаной рябью и значительно более крупными дюнами. Выступающие скалы могут быть следами интрузии, сообщает Lenta.ru.

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Полученное изображение может помочь ученым в исследовании истории Марса и формировании его ландшафтов, в частности долины Маринера — самого большого каньона в Солнечной системе. Его протяженность вдоль экватора Марса оценивается в 4,5 тысячи километров.

Орбитальный марсианский аппарат MRO был запущен к Марсу в 2005 году, а в 2006-м достиг Красной планеты. В 2008-м его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.