NASA опубликовало фотографии Луны на фоне Земли

00:45, 06 августа 2015
Наука и IT
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Исследователи американского космического агентства NASA опубликовали редкие снимки Луны, проходящей по своей орбите на фоне Земли. 

NASA

В ходе "фотосессии" Луны на фоне Земли, состоявшейся 16 июля, удалось сделать серию снимков, в которых очень хорошо видна темная сторона Луны, не наблюдаемая с Земли, передает ZN.ua

Снимки были сделаны при помощи космического аппарата Deep Space Climate Observatory, который был запущен в космос в 2015 году и является обсерваторией, следящей за атмосферой Земли, солнечным ветром и выбросами корональной массы Солнца.

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Космический аппарат находится на орбите в так называемой точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона километров от Земли, откуда можно вести постоянное наблюдение за освещенной стороной нашей планеты и Солнцем.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало фотографию Международной космической станции, которая проходила на фоне полной Луны 2 августа 2015 года.

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