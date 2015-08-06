NASA опубликовало фотографии Луны на фоне Земли

В ходе "фотосессии" Луны на фоне Земли, состоявшейся 16 июля, удалось сделать серию снимков, в которых очень хорошо видна темная сторона Луны, не наблюдаемая с Земли, передает ZN.ua.

Снимки были сделаны при помощи космического аппарата Deep Space Climate Observatory, который был запущен в космос в 2015 году и является обсерваторией, следящей за атмосферой Земли, солнечным ветром и выбросами корональной массы Солнца.

Читайте такжеNASA показало изображение гигантского урагана на Юпитере (фото)

Космический аппарат находится на орбите в так называемой точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона километров от Земли, откуда можно вести постоянное наблюдение за освещенной стороной нашей планеты и Солнцем.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало фотографию Международной космической станции, которая проходила на фоне полной Луны 2 августа 2015 года.