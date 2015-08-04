Соцсеть "ВКонтакте" частично возобновила работу после сбоя

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин в своем Twitter.

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"ВКонтакте возвращается к нормальной работе. Большинство разделов сайта уже работает. Скоро в строй вернутся мобильные приложения", - говорится в сообщении.

ВКонтакте возвращается к нормальной работе. Большинство разделов сайта уже работает. Скоро в строй вернутся мобильные приложения. #вкживи — George Lobushkin (@lobushkin) August 4, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером пользователи соцсети стали испытывать трудности с доступом на сайт и к фотоприложению Snapster, созданному разработчиками компании. Первые сообщения о проблемах появились в 16:51 по Киеву. Отмечалось, что не работали мобильные приложения, счетчики, виджеты, кнопки, а на сайте появлялась строка: "Запрашиваемая страница в данный момент недоступна".