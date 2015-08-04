В США начали производить лекарства на 3D-принтере

Об этом сообщает Reuters.

Лекарство, произведенное частной компанией Aprecia Pharmaceuticals Co, было одобрено для перорального применения и устраняет симптомы эпилепсии.

Компания использует технологию "ZipDose", которая производит изначально заданные небольшие дозы препарата, растворяющиеся в небольшом количестве жидкости.

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По словам аналитика Wedbush Тао Леви, "3D-печать поможет компаниям создать индивидуальные препараты, а не действовать по принципу "что хорошо одному, подходит и другому".