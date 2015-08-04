В США начали производить лекарства на 3D-принтере
12:22, 04 августа 2015Наука и IT
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США впервые одобрило производство лекарств с помощью 3D-принтера.
Компания использует технологию "ZipDose" / УНИАН
Об этом сообщает Reuters.
Лекарство, произведенное частной компанией Aprecia Pharmaceuticals Co, было одобрено для перорального применения и устраняет симптомы эпилепсии.
Компания использует технологию "ZipDose", которая производит изначально заданные небольшие дозы препарата, растворяющиеся в небольшом количестве жидкости.
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По словам аналитика Wedbush Тао Леви, "3D-печать поможет компаниям создать индивидуальные препараты, а не действовать по принципу "что хорошо одному, подходит и другому".
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