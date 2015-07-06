Киевлянин сверстал "плоский" дизайн для Facebook и вызвал шумиху в западных блогах

Скриншоты того, как это выглядит, начали «гулять» по украинскому сегменту Facebook еще в пятницу, 3 июля. Еще до этого расширение заметили сразу несколько западных блогов и СМИ после того, как оно стало вирусным на Reddit и ProductHunt.

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«Мне не нравится дизайн почти всех сайтов, поэтому я их меняю с помощью CSS-стилей. Расширение меняет дизайн, немного правит верстку из-за которой есть лаги на слабых компьютерах, убирает рекламу, тем самым повышая скорость работы», — рассказал разработчик в комментарии AIN.UA.

По его словам, он создает подобные расширения давно, однако выложить свое детище в открытый доступ решился впервые. Начал сReddit и ProductHunt (где занял восьмую позицию в топ-10 Chrome-расширений), после чего количество скачиваний резко возросло.

Про Chrome-расширение также написал еще ряд нишевых европейских и американских ресурсов, однако самый большой наплыв пользователей киевлянин получил после того, как о нем рассказал африканский блогер. "Это дало больший трафик, чем Reddit и ProductHunt вместе", — констатировал разработчик.

Сейчас разработчик создает аналогичное расширение для YouTube, которое он планирует опубликовать на этой неделе. В дальнейшем, возможно, он порадует нас также редизайном других популярных соцмедиа.