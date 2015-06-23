Ученые рекомендовали показывать "Интерстеллар" на уроках физики в школе

Ученые рекомендовали показывать фильм «Интерстеллар» на уроках физики в средней школе. Фильм удостоился похвалы за доступное объяснение общей теории относительности, а также за высокую научную точность в изображении кротовых нор. Статьи об образовательной ценности «Интерстеллара» вышли в журналах American Journal of Physics и Classical and Quantum Gravity, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Научным консультантом (а также одним из исполнительных продюсеров) фильма выступил известный физик-теоретик Кип Торн (Kip Thorne) из Калифорнийского технологического института. Вместе с режиссером Кристофером Ноланом (Christopher Nolan) он попытался включить в «Интерстеллар» максимум научных фактов, чтобы вдохновить новое поколение на покорение космоса.

«Все физические явления в фильме были подвергнуты тщательному анализу. Эксперты пришли к единому мнению о научной точности их отображения. Данная статья призвана убедить преподавателей физики показывать “Интерстеллар” на уроках, чтобы объяснять школьникам общую теорию относительности», — отмечают авторы статей.

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Хотя кротовые норы играют важную роль в сюжете «Звездного пути» и «Звездных врат», только в «Интерстелларе» этот «туннель» в пространстве изображается так, как его бы видел находящийся рядом человек.

При создании компьютерной графики фильма (речь идет о сверхмассивной черной дыре и кротовой норе, соединяющей Солнечную систему с другой галактикой) использовались научные уравнения. Фирма Double Negative, занимающаяся специальными эффектами, разработала новое программное обеспечение, благодаря которому стало возможным рассчитать, как свет проходит сквозь искривленное пространство вокруг черной дыры.

Затем эти программы создали изображения в сверхчетком разрешении, пригодные для голливудского фильма. Обычно в научно-фантастических картинах кротовую нору показывают как гигантскую воронку, куда падают объекты. Однако благодаря ученым авторы спецэффектов представили ее как висящий в космосе хрустальный шар, внутри которого находилось искаженное изображение другой галактики.

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В интерью BBC News Нолан отмечает, что научные неточности в современном кино больше недопустимы. «В наше время потребителям легко получить доступ к информации. Когда вы посмотрите фильм о конкретном событии или явлении, вы вернетесь домой и прочитаете об этом в Wikipedia, и сразу поймете, насколько правдива была картина», — считает режиссер.

В целом создатели голливудских фильмов стали более внимательны к корректному отражению научных фактов в своем творчестве. Важную роль в этом сыграл проект Национальной академии наук США — «Обмен информацией между наукой и индустрией развлечений» (Science and Entertainment Exchange), в рамках которого ученые консультируют режиссеров и продюсеров (как блокбастеров, так и малобюджетных фильмов). Более того, именно голливудские фильмы назвали стимулом роста популярности физики среди молодежи (число студентов-физиков в британских вузах за последние четыре года выросло почти в полтора раза).