Илон Маск пообещал производить аппараты ИВЛ на заводах Tesla

Аппараты искусственной вентиляции легких будут производиться на заводах в случае нехватки.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких на заводах Tesla из-за коронавируса.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - ответил Маск подписчику.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.