Гендиректор Twitter уходит в отставку
02:31, 12 июня 2015Наука и IT
337 0
Генеральный директор компании Twitter Дик Костоло уходит в отставку в конце июня.
Гендиректор Twitter уходит в отставку / tjournal.ru
При этом останется в совете директоров Twitter, сообщает Русская служба BBC.
Как отметил представитель компании, обязанности гендиректора пока будет исполнять соучредитель соцсети Джек Дорси.
Причины ухода 51-летнего Костоло, проработавшего на этом посту 5 лет, не сообщаются.
Читайте такжеTwitter теряет позиции на рынке: акции компании обрушились на 20% Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
Основной продукт компании - социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями.
Ранее УНИАН сообщал, что компания Twitter отказалась выполнять 87% запросов от российских властей по блокировке аккаунтов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter