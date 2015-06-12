Гендиректор Twitter уходит в отставку

При этом останется в совете директоров Twitter, сообщает Русская служба BBC.

Как отметил представитель компании, обязанности гендиректора пока будет исполнять соучредитель соцсети Джек Дорси.

Причины ухода 51-летнего Костоло, проработавшего на этом посту 5 лет, не сообщаются.

Читайте такжеTwitter теряет позиции на рынке: акции компании обрушились на 20% Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

Основной продукт компании - социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Twitter отказалась выполнять 87% запросов от российских властей по блокировке аккаунтов.