Ученые обнаружили карликовые галактики с "бродячими" черными дырами

Считалось, что карликовые галактики слишком малы, чтобы в них образовывались такие массивные объекты.

Ученые пытаются понять, как супермассивные черные дыры, масса которых в миллионы или даже миллиарды раз больше, чем у Солнца, могут становиться "бродячими" в карликовых галактиках. Научное понимание таких массивных космических тел не четкое из-за миллиардов лет роста за счет "слияния" (например, в ходе столкновения двух галактик и объединения их в одну).

Черные дыры берут свое начало обычно слишком далеко, чтобы можно было понять, как они формируются. Однако, команда астрономов обнаружила 13 карликовых галактик в радиусе миллиарда световых лет от Земли, которые "почти наверняка" содержат черную дыру, - пишет Newsweek.

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"Эта работа научила нас, что мы должны расширить наши поиски массивных черных дыр в карликовых галактиках за пределами исключительно центра, чтобы получить более исчерпывающее понимание, какие механизмы помогли первым массивным черным дырам сформироваться в ранней Вселенной", - сказала соавтор исследования из Государственного университета Монтаны Эми Рейнс.

Карликовые галактики в 100 раз меньше, чем наш Млечный путь. Считалось, что из-за своего размера они не способны образовать черные дыры. Обнаруженные массивные объекты, согласно осторожным оценкам, примерно в 400 тысяч раз превышают размер Солнца. Для сравнения, супермасивная черная дыра в центре нашей галактики имеет массу в 4,6 миллиардов раз большую, чем у Солнца.

Более сотни карликовых галактик были выбраны из каталога NASA. За ними наблюдали с помощью радиоастрономической обсерватории "Очень большой массив имени Карла Янского". Рейнс и коллеги сократили список до 13 галактик, а потом обнаружили доказательства, которые свидетельствовали о наличии массивных черных дыр. Последние активно поглощали материю вокруг себя.

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Примерно в половине исследованных галактик черная дыра была не в центре хорошо очерченного ядра. Многие из них были в значительной мере отдаленные от него. Такое расположение очень нетипично для крупных галактик вроде Млечного пути. Авторы нового исследования утверждают, что половина массивных черных дыр в карликовых галактиках считаются "бродячими" и размещены на окраинах своих звездных образований. Это может означать, что галактики слились с другими в какой-то момент, выбив черную дыру из строя.

"Мы надеемся, что исследования этих тел и их галактик даст нам понимание, как подобные черные дыры в ранние времена существования Вселенной образовались, а потом разрослись и из-за слияния галактик на протяжении миллиардов лет стали супермасивними черными дырами, которые мы видим в больших галактиках, которые в миллионы или миллиарды раз больше солнца", - сказала Рейнс.