В Киеве состоялся второй Украинско-Израильский Инновационный Саммит

Мероприятие посетили ведущие технологические компании Израиля с общей капитализацией более $35 млрд

30 октября в инновационном парке UNIT.City состоялась вторая международная технологическая конференция Украинско-Израильский Инновационный Саммит 2019: Технологии будущего. Мероприятие проходило в рамках первой Недели Израильских Инноваций в Украине и собрало более 600 представителей технологических компаний, топ-менеджеров корпораций, инвесторов и стартапов из Украины и Израиля.

«Главная цель Недели Израильских Инноваций в Украине — объединить лидеров технологической индустрии двух стран, показать бизнес-потенциал Украины израильским инвесторам и компаниям, ускорить внедрение передовых израильских технологий и инноваций в Украине», — сообщает Алена Новгородская, основательница и продюсер Недели Израильских Инноваций и Украинско-Израильского Инновационного Саммита, основательница и CEO Global Israeli Initiative.

В Саммите приняли участие представители украинской и израильской технологической индустрии, ключевые игроки в сферах automotive, safe city, health tech, fintech, energy tech, cybersecurity, венчурного капитала, а также представители правительств и корпораций. Среди ключевых спикеров конференции — основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd Джон Медвед, израильский эксперт в области кибербезопасности Амир Рапапорт, управляющий партнер одного из самых активных венчурных фондов Израиля AltaIR Capital Игорь Рябенький, владелец крупнейшего ИТ медиа Израиля People and Computers Пели Пелед.

«Украина все больше становится частью западного мира, и для нас это хорошая возможность зайти на европейскую территорию. Нам нужны партнерства с украинскими компаниями и специалистами», — отметил хедлайнер Саммита Джон Медвед.

«МХП – самый инновационный холдинг в сфере АПК. Именно поэтому для нас важно поддерживать и принимать участие в таких масштабных мероприятиях, как Украинско-Израильский Инновационный Саммит. В рамках Саммита мы рассказали о масштабной digital-трансформации холдинга и представили уникальный проект мониторинга эмоциональных состояний, который позволяет нам уберечь сотрудников от эмоционального выгорания и сохранить и раскрыть таланты внутри МХП. В противостоянии технологий и человека мы ставим технологии на службу человека, ведь технологии ценны, человек – бесценен», – говорит Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникациями агрохолдинга МХП.

Свои инновационные разработки на мероприятии представили передовые израильские технологические компании, среди которых ведущий интегратор в области связи и безопасности Mer Group, мировой лидер в области кибербезопасности Check Point, интегратор инновационной системы биометрического паспортного контроля государственной границы Vizhu IT Services, разработчик интеллектуальной цифровой платформы для оптимизации работы промышленных предприятий Matics.

Отдельная активность в рамках Саммита — Fintech Track — была посвящена финансовым технологиям и состоялась при поддержке Sabra Innovations. Израильские fintech-стартапы представили свои решения главам правлений крупнейших украинских и международных банков.

В экспозоне Саммита 18 компаний из Израиля и Украины презентовали свои продукты и решения. Среди украинских разработок впервые был представлен инновационный игровой стартап Cyberzen, который позволяет управлять игровым процессом с помощью нейроинтерфейса. Агрохолдинг МХП представил 4 украинских стартапа: QRSmarty, Khmarka, Sovtes и IntelSoft, которые были финалистами MHP accelerator – программы развития стартапов от Radar Tech, Agrohub и МХП.

Неделя Израильских Инноваций в Украине — первая неделя деловых мероприятий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. Серия мероприятий организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторы — Агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital.

Про Global Israeli Initiative

Global Israeli Initiative (GII) – это международная платформа, которая помогает израильским и украинским технологическим компаниям создавать эффективные бизнес-связи, налаживать сотрудничество, находить новые бизнес-возможности. В нашем фокусе — международные мероприятия, коллаборации с правительственными учреждениями, корпоративные и частные бизнес-туры, образовательные инициативы, бизнес-консалтинг, работа с инвесторами.

Контакты для СМИ:

Данута Писаренко, Chief Marketing Officer

e-mail: dp@gii.global

Про UNIT.City

UNIT.City – первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Цель парка – стать центром инноваций и точкой входа в Украину для инвесторов, партнеров и новых технологий со всего мира. Местом, где концентрация компаний, стартапов, отдельных специалистов, исследовательских лабораторий дает условия для того, чтобы бизнесы в пределах парка росли быстрее, чем вне его.

Резиденты UNIT.City получают здесь: встречи с инвесторами, консультации, доступ к акселераторам и менторским программам, возможности для создания прототипов продуктов в лабораториях, отлаженную инфраструктуру для работы и жизни.

Главный инвестор — Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture.

Контакты для СМИ:

Ден Смирнов, коммуникационный менеджер UNIT.City

e-mail: ds@unit.city