Российские хакеры заблокировали работу трех больниц США

Хакерский вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж.

В американском штате Алабама вирус заблокировал работу систем больниц и базы данных трех больниц.

Об этом сообщает WBRC.

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Хакерские атаки начались 1 октября. Из-за остановки работы электронной системы больницы принимают только в экстренных случаях.

Под влияние хакеров попали медицинские центры Northport и Fayette. Вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж. В итоге региональный медицинский центр DCH решил заплатить хакерам в ответ на кибератаку, чтобы разблокировать работу системы.

"Мы работали с экспертами правоохранительных органов и IТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов", - сообщила администрация медицинского центра.

Скорая помощь была проинструктирована доставлять пациентов в другие больницы. ФБР и Секретная служба начала расследование хакерских атак.

Как сообщал УНИАН, один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET обнаружила новый троян, похищающий банковские данные своих жертв с помощью поддельных всплывающих окон и фальшивых форм.