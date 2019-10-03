В США создали аккумулятор с высокой плотностью энергии: в 7 раз выше, чем у литий-ионных батарей

Американские ученые смогли решить главную проблему литий-диоксид углеродного аккумулятора – малое количество циклов перезарядки.

Специалисты Иллинойского университета в Чикаго разработали рабочий прототип инновационной литий-диоксид углеродной батареи.

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Как сообщает «Популярная механика», ссылаясь на Advanced Materials, основным преимуществом нового типа аккумуляторов перед современными литий-ионными является плотность энергии. У литий-диоксид углеродной батареи тока она составляет 1876 ватт⋅часов на 1 кг массы – это в 7 раз выше, чем у литий-ионной батареи.

Американские ученые смогли решить главную проблему литий-диоксид углеродного аккумулятора – малое количество циклов перезарядки. Из-за выделяющихся продуктов выброса углерода циклов перезарядки в таких батареях было не более 100. Однако использование диметилсульфоксидного электролита с частицами дисульфид молибдена позволило увеличить число циклов перезарядки до 500.

О перспективах серийного производства таких батарей пока не сообщается.

На сегодня литий-ионные аккумуляторы являются самым популярным типом батарей в бытовой электронике, электромобилях и некоторых бытовых энергетических системах.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые создали протонный аккумулятор, который может заменить литий-ионные.