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В Виннице во время строительства откопали древние подземелья (видео)

10:58, 12 августа 2019
Наука и IT
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько арочных сводов строители увидели прямо под ковшом экскаватора. Некоторые были присыпаны землей, остальные замурованы. Но в кирпичной кладке можно разглядеть вентиляцию, крепления для светильников и полки. Куда могут вести подземные ходы - пока неизвестно.

Дому, под фундаментом которого обнаружили катакомбы, более века. Поэтому возможно, что арки – это ход в винницкие подземелья, о которых в городе ходит много легенд.

Как сообщал УНИАН, на территории Тернопольской области во время земляных работ в монастыре обнаружили 6 кг старинных польских монет.

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Теги: #Винница#раскопки