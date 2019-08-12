В Виннице во время строительства откопали древние подземелья (видео)

Обнаруженные катакомбы могут быть ходом в легендарные винницкие подземелия.

Во время строительства офиса в городе Виннице обнаружили древние подземелья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько арочных сводов строители увидели прямо под ковшом экскаватора. Некоторые были присыпаны землей, остальные замурованы. Но в кирпичной кладке можно разглядеть вентиляцию, крепления для светильников и полки. Куда могут вести подземные ходы - пока неизвестно.

Дому, под фундаментом которого обнаружили катакомбы, более века. Поэтому возможно, что арки – это ход в винницкие подземелья, о которых в городе ходит много легенд.

Как сообщал УНИАН, на территории Тернопольской области во время земляных работ в монастыре обнаружили 6 кг старинных польских монет.