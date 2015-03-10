Британия и Италия развернули борьбу за управление крупнейшим в мире радиотелескопом

Этот крупнейший в мире радиотелескоп (с чувствительностью, в 50 раз большей любого современного радиотелескопа) собираются построить в ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nature News.

Принятие решения о месте для площадки ожидалось на прошедшей неделе. Однако эксперты не пришли к единогласию, отметив, что Италия и Великобритания предлагают места, примерно одинаково удобные для управления обсерваторией.

Выбор места для управляющей площадки важен с политических позиций: именно на ней принимается решение о распределении времени наблюдения телескопа, а также оперативно решаются важные организационные вопросы.

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Италия для управляющей площадки предложила замок в центре города Падуя. В качестве преимуществ этого места итальянцы отмечают, что в этом городе размещаются самый сильный в стране университете, Падуанская астрономическая обсерватория (с крупным сообществом ученых), а также присутствует развитая инфраструктура отелей и ресторанов.

Британцы же предлагают использовать обсерваторию «Джодрелл Бэнк», расположенную в графстве Чешир в 45 минутах езды от Манчестера. Несмотря на общую удаленность и более скромные инфраструктурные возможности, это место объединяет высококвалифицированное сообщество радиоастрономов. Сама обсерватория «Джодрелл Бэнк» располагает одним из самых мощных радиотелескопов на Земле (с ее помощью проводились, в частности, исследования квазаров).

Общая площадь, которую займет новый радиоинтерферометр, оценивается в один квадратный километр. В его постройке принимают участие 11 стран (Канада, Великобритания, Германия, Китай, Индия и другие). Стоимость создания телескопа оценивается в более чем два миллиарда долларов. Строительство обсерватории планируют начать в 2017 году и завершить в 2023-м.