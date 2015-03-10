Пользователей Facebook возмутил "толстый" смайлик

Пользователи сервиса Facebook массово подписывают петицию против смайлика-эмоции, который означает "чувствую себя толстым". Более 16 тысяч пользователей подписались под требованием ликвидировать оскорбительный смайл.

Онлайн-документ создала Кэтрин Вейнгартен, которая призналась, что имела в свое время проблемы с лишним весом, пишет ТСН.ua со ссылкой на The Daily Mail.

По словам женщины, такой смайлик с розовыми щечками и двумя подбородками унижает и оскорбляет людей, которые имеют вес больше нормы. Facebook Кэтрин Вейнгартен написала, что "Быть толстым - это не чувство".

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"Я думаю, это должно быть забавно, однако такой статус вызвал у меня гнев", - объясняет Вейнгартен. "Когда пользователи сообщают в своем статусе, что "чувствуют себя толстыми", они смеются над людьми, которые считают, что имеют лишний вес. Они также могут иметь расстройства питания", - продолжает активистка.

Пользователи отметили, что во вторник утром смайлик исчез из списка эмоций для статуса Facebook. Однако, администрация сайта до сих пор никак не прокомментировала петицию.