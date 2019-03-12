Сегодня исполняется 30 лет «Всемирной паутине» - Google отметил дату особым дудлом

В этот день программист Тим Бернерс-Ли представил концепцию управления данными, которая позже превратилась в «веб».

12 марта считается во всем мире днем создания Всемирной сети (World wibe web, WWW) – системы, которая обозначила начало эры информационных технологий и повлияла на жизнь миллиардов людей.

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По случаю годовщины поисковик Google выпустил дудл, стилизованный под персональный компьютер времен зарождения Интернета.

В Google напомнили, что в этот день британский программист Тим Бернерс-Ли представил свою концепцию управления данными, которая впоследствии превратилась в «веб». Бернерс-Ли работал над большой гипертекстовой базой данных с однотипными ссылками, чтобы облегчить работу с компьютерами своим коллегам в швейцарской лаборатории CERN.

Руководство Бернерса-Ли позволило ему работать над проектом, после чего он написал прочие ключевые технологии интернета: язык разметки HTML и протокол HTTP. К 1991 году первые внешние веб-серверы уже работали.