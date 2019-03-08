Washington Post: Facebook прекращает свое существование в привычном виде

Ужасные вещи не исчезнут с платформы, просто администрация Facebook лишит себя способности их видеть.

Марк Цукерберг и его компания на протяжении последних нескольких лет мучила целая серия скандалов, из-за которых критики призвали пользователей "удалить Facebook".

Теперь Facebook нашел ответ на это: он удалит себя сам, пишет в редакционной статье Washington Post. Конечно, социальная сеть никуда не исчезнет. Но если верить объявлению Цукербера из 3,2 тысяч слов, она теперь меньше будет собой. Сайт якобы трансформируется. И из места свободных разговоров превратится в "сосредоточенную на частных контактах платформу", опираясь на шифрование и коммерческие трансакции.

Целью Facebook с дня его основания было объединение мира. На этой неделе компания решила, что она теперь будет объединять пользователей с небольшим кругом их друзей. И это значительное изменение.

Читайте такжеThe Economist: Мир может стать лучше без Facebook

Много лет назад, когда Facebook только вышел из комнаты студентечского общежития, большинство американцев верили в то, что социальные сети и другие инновации, которые расширяют мир, - это действительно что-то хорошее. Но открытость мешается с уродством и демократизацией, которую обещали основатели платформы. Дезинформация распространяется неустанно. Пользователи заплатили за публичный и открытый сервис своими личными данными. До этого времени руководство Facebook, вдохновенное идеализмом раннего периода, считало, что лучшим решением будет построить структуры, которые оградят их услуги от ряда угроз. Но Цукербер теперь предлагает альтернативу: сдаться и попробовать что-то другое.

Насколько драматично изменится Facebook сейчас трудно сказать. Увидим. Идея в том, чтобы построить зашифрованный обмен сообщениями между Facebook, WhatsApp и Instagram, а затем поместить на эту основу ряд других услуг, которые компания сможет придумать. Что это будет означать для лент новостей и какой график изменений пока неизвестно.

Преобразования в Facebook могут быть частично мотивированы желанием уклониться от попыток европейских регуляторов сломать свойства платформы. Другой причиной может быть сокращение пользователей, в частности среди молодежи, а также потребностью найти альтернативный источник доходов.

Читайте такжеFacebook хочет объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Но платформа также отходит от того, что делало ее собой. Потому что быть Facebook стало слишком трудно. Адвокаты приватности требуют, что сайт держал свои руки подальше от их частных данных. А критики хотят, чтобы Facebook разобрался с теми, кто сделал его опасным. Игра в законодателя, полицейского и судью одновременно вылилась в политические проблемы и вред для людей. Модераторы комментариев, как стало известно на прошлой неделе, столкнулись с диагнозами постравматичного стресса. Поскольку им каждый день приходилось смотреть на снимки самоубийств, обезглавливания и детской порнографии.

Facebook не отказывается от своего бизнеса, но отрекается от своего видения. Будет преход от публичных публикаций до частных разговоров лучше для общества, трудно сказать. Дезинформация уже процветает в WatsApp. И платформа не может отслеживать вредный контет, потому что не видит его. Теперь и Facebook может столкнуться с теми же проблемами. Уродство никуда не денется. Просто глаза Facebook будут закрыты.