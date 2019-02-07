Newsweek: Китай вероятно использует органы заключенных в экспериментах

Ученые часто нарушают этические требования, потому что результаты исследований публикуют без проверки того, все ли доноры добровольно отдали части своего тела.

Ученый Хе Цьзянькуй заявил, что использовал генетический инструмент CRISPR для редактирования генома девочек-двойняшек. И это вызвало шквал международного осуждения. Его действия в очередной раз поставили в центр внимания этику научных исследований и вопрос о последствиях для ученых, которые «пускаются во все тяжкие».

Китайская академия наук сейчас изучает дело Хе. А внутреннее правительственное расследование уже выявило многочисленные нарушения законов Китая. Ученого уволили из университета, в котором он работал. Но за пределами этого отдельного случая, что происходит, когда иследователи не выполняют международные указания по этике медицинских исследований?

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Об этом на страницах Newsweek пишут профессор клинической этики Университета Маккуори Венди Роджерс и докторант Австралийского национального университета Мэтью Робертсон.

Авторы провели исследование этой проблемы, фокусируясь на опубликованных исследованиях, в рамках которых в КНР проводилась трансплантация органов. Международные профессиональные стандарты запрещают обнародование результатов исследований, в которых использовался биологический материал казненных заключенных, которые не были одобрены комитетом по вопросам этики и в которых доноры не давали согласия на изъятие биологических материалов.

Но авторы обнаружили, эти требования постоянно нарушаются. И мировые научные издания постоянно публикуют результаты таких исследований. Оценивая методологию, ученые проверили 445 материалов об исследованиях в англоязычных журналах за период с января 2000 года до апреля 2017-го. Во всех этих статьях речь шла об экспериментах в Китае при участии получателей трансплантированных человеческих органов (сердца, почек или легких). Всего таких пересадок было проведено 85477. Как оказалось, в 92,5% публикаций не было заявлено, были ли органы изъяты из тел казненных заключенных. Почти все материалы (99%) не сообщали, давали ли доноры согласие на удаление органов. В это время, в 73% случаев отмечалось, что публикация об исследованиях была одобрена институциональным комитетом по этике.

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Широко распространенные беспокойства по поводу неспособности осужденных узников давать или не давать согласие на изъятие из их тел органов в Китае обострились. Авторы отмечают, что в судебной и правоохранительной системах страны нет предохранителей от процессуальных нарушений. Вдобавок, растут доказательства того, что сбор органов не ограничивается лишь теми, кто был осужден за уголовные преступления. Части тела изымают и у политических заключенных. Поэтому не исключено (но и не доказано в каждом конкретном случае), что опубликованные данные научного исследования могут содержать информацию, полученную за счет политзаключенного, убитого с целью завладения его органами.

В 19 статьях об исследованиях до 2010 года, в рамках которых было проведено 2688 трансплантации органов, указано, что доноры дали свое добровольное согласие. Но в медицинских кругах хорошо знают, что программы добровольного пожертвования органов после смерти в Китае не существовало до пилотного запуска в 2010 году. Поэтому кажется разумным предположить, что эти органы были собраны из тел узников. И утверждение о «добровольности» вряд ли достойны доверия.

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Авторы подчеркивают, что научные издания должны жестко требовать от ученых подтверждения добровольного донорства органов, использованных в их исследованиях. И без этого подтверждения статьи не должны допускаться к публикации. Иначе у международной научной общественности сложится впечатление, будто этические нормы можно игнорировать.